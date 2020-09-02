Де Шильо может покинуть «Ювентус»

По словам Sky Sports, в новом сезоне руководство туринского клуба намерено сделать ставку на 21-летнего Луку Пеллегрини, вернувшегося из аренды в «Кальяри».

Таким образом, «бьянконери» готовы рассмотреть предложения по 27-летнему итальянцу. Отмечается, что игроком интересуются несколько клубов серии А.

Де Шильо перешел в «Ювентус» в июле 2017 года из «Милана» за 12 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. С тех пор он провел за туринцев 61 матч, забил один гол и отдал один ассист. В составе сборной Италии защитник отыграл 39 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллионов евро.