«Рома» намерена приобрести Фреда

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «Ромы» хочет взять 27-летнего бразильца в аренду с правом последующего выкупа.

Отмечается, что покупка «МЮ» игрока «Аякса» Донни ван де Бека скажется на игровом времени футболиста в английском клубе. Скорее всего, полузащитник будет не против отправится в аренду в Рим на один год для получения практики.

Фред перешел в «Манчестер Юнайтед» в июле 2018 года из «Шахтера» за 59 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 48 матчей, в которых он забил два гола и отдал четыре ассиста. Контракт бразильца с командой рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17,5 миллионов евро.