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02 сентября 19:01
автор: Владислав Корегин

Агент Игуаина: Гонсало больше не будет играть в Италии

Николас Игуаин, брат и агент форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, рассказал о том, где игрок продолжит свою карьеру.

– Гонсало получил предложения от клубов чемпионатов Франции, Англии, Испании, Китая и США, однако это не то, что может заставить сразу же согласиться. Мы тщательно проведем анализ полученных вариантов, но две вещи я могу сказать точно: Гонсало больше не будет играть в Италии и, самое главное, он никогда не будет играть за «Бока Хуниорс». Возможно, он вернется в Аргентину в будущем, но не сейчас, – цитирует агента Tuttosport.

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард согласовал двухлетний контракт с клубом MLS «Интер Майами», где играет его бывший партнер по команде Блез Матюиди.

Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие 44 матчах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом Италии и двукратным победителем Кубка страны.

источник: Tuttosport
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