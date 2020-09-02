Джордже Деспотович: Преимущества сборной Сербии в игре с Россией – свежесть и отсутствие травм

– Думаю, преимущество сборной России в том, что тут уже сыграли шесть туров. Наше же преимущество в том, что мы свежее и у нас нет травм. Хочется дебютировать за свою сборную именно в России, тут меня знают. То, что я сыграл тут шесть туров, может мне помочь, – цитирует форварда ТАСС.

Отметим, что в новом сезоне РПЛ 28-летний Деспотович забил два гола и отдал два ассиста в шести встречах.

Матч между Россией и Сербией состоится завтра, 3 сентября, в Москве. Начало встречи – в 21:45 мcк.