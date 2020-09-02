Бернардески выбыл на две недели из-за травмы

Отмечается, что сегодня 26-летний итальянец прошел рентгенологическое обследование, выявившее у него повреждение прямой мышцы левого бедра средней степени. Таким образом, игроку потребуется около двух недель на восстановление и повторную проверку.

Футболист пропустит матчи сборной Италии в Лиге наций против Боснии и Нидерландов, которые состоятся 4 и 7 сентября соответственно.

В минувшем сезоне Бернардески принял участие в 38 матчах, забил два гола и отдал три ассиста.