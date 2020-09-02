Регилон готов уйти из «Реала»

– Я иду день за днем. Если я буду постоянно думать о том, где продолжу карьеру, то не смогу получить удовольствие от выступления в национальной сборной. Очевидно, что «Реал» – мой дом, но все не так просто. Я готов ко всему, в том числе и уходу из мадридского клуба, – цитирует Регилона Marca.

Также 23-летний испанец сообщил, что был бы не против продолжить выступать за «Севилью», за которую он играл весь прошлый сезон на правах аренды – на его счету 38 матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре ассиста. Вместе с клубом Серхио стал победителем Лиги Европы.

В услугах Регилона заинтересованы такие английские клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

В данный момент игрок находится в расположении сборной Испании и может дебютировать за команду в матчах Лиги Наций против Германии и Украины.