Отец Месси не смог убедить «Барселону» снизить сумму отступных

Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси, встретился с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу и обсудил будущее своего сына.

Как сообщает Mundo Deportivo, он попросил главу клуба снизить сумму отступных, которая составляет 700 млн евро. Функционер, в свою очередь, заявил, что это невозможно.

Ранее стало известно, что 33-летний форвард изъявил желание покинуть «Камп Ноу».

По информации СМИ, аргентинец согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити» и хочет перебраться в АПЛ этим летом.