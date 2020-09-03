«Ювентус» заплатит «Барселоне» за транфсер Суареса 1,5 миллиона евро

Луис Суарес согласовал условия личного трехлетнего контракта с «Ювентусом», однако теперь судьба уругвайского нападающего зависит от того, сможет ли он договориться о расставании с «Барселоной» в ближайшие дни.

33-летний Суарес может получить статус свободного агента, если разорвет действующий контракт с каталонским клубом, который рассчитан до лета 2021 года. В то же время сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что «Ювентус» готов заплатить «Барселоне» небольшую сумму, чтобы сохранить хорошие отношения.

Сумма трансфера может составить 1,5 миллиона евро. Ранее за такие деньги «Барселона» согласилась отпустить в «Севилью» хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

Летом «Ювентус» обменял в «Барселону» боснийского полузащитника Миралема Пьянича на бразильца Артура, доплатив 12 млн.

В 2014 году «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 81,72 миллиона евро за Суареса. Всего за шесть лет Луис забил за каталонский клуб 198 голов и сделал 109 результативных передач в 283 матчах.