Сборная Украины сыграет дома с командой Швейцарии в первом туре Лиги наций

3 сентября в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций УЕФА сыграют сборные Украины и Швейцарии.

В прошлом соперники встречались дважды.

26 июня 2006 года сборная Украины под руководством Олега Блохина одолела швейцарскую команду в серии пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира в Германии. Основное и дополнительное время той встречи завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти украинцы победили 3:0.

Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко тогда был капитаном команды и не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии. Тем не менее, команда Блохина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, поскольку вратарь Александр Шовковский парировал удары Марко Штреллера и Рикардо Кабаньяса, а Транкилло Барнетта попал в перекладину.

17 ноября 2010 года Украина и Швейцария провели товарищеский матч и сыграли вничью 2:2.