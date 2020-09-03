«Барселона» согласилась расторгнуть контракт с Видалем. Чилиец перейдет в «Интер»

Барселонская газета Sport сообщает, что «Барселона» приняла решение расторгнуть контракт с 33-летним полузащитником Артуро Видалем.

Об этом будет объявлено официально в ближайшее время, а следующим клубом чилийца станет миланский «Интер».

Хотя «Барселона» не получит никакой компенсации за расставание с Видалем, досрочный разрыв соглашения, которое рассчитано до 30 июня следующего года, существенно облегчит платежную ведомость сине-гранатовых.

Ранее итальянские СМИ сообщали о том, что чилийский полузащитник достиг договоренности с «Интером» о личном контракте. В миланский клуб Видаля пригласил главный тренер Антонио Конте. В прошлом они успешно сотрудничали в «Ювентусе».

«Барселона» приобрела Видаля у «Баварии» летом 2018 года за 18 миллионов евро. За два года Артуро провел за каталонскую команду 96 матчей, забив 11 мячей и сделав десять результативных передач.