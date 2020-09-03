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03 сентября 15:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Реалу» не нужен Регилон. Защитник может перейти в «Манчестер Юнайтед»

В минувшем сезоне футболист играл за «Севилью» на правах аренды.

Испанская газета AS сообщает, что мадридский «Реал» принял решение расстаться с 23-летним защитником Серхио Регилоном.

Футболист оказался не нужен главному тренеру Королевского клуба Зинедину Зидану. Француз предпочитает использовать на левом фланге обороны бразильца Марсело и своего соотечественника Ферлана Менди.

Скорее всего, Регилон продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб пока еще не сделал официального предложения о трансфере.

В минувшем сезоне Серхио выступал за «Севилью» на правах аренды и помог команде выиграть Лигу Европы. Андалусский клуб был бы не против сохранить левого защитника, однако «Севилья» готова обсуждать с «Реалом» лишь возможность нового арендного соглашения.

В данный момент рыночная стоимость Регилона оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серхио сыграл за «Севилью» в 38 матчах с учетом всех турниров, забив три мяча и сделав пять результативных передач.

Ранее он провел 22 встречи в составе главной команды «Реала», отметившись тремя ассистами.

источник: AS
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