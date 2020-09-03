РФС: Судья Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Ротора» в пользу «Спартака»

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Комиссия рассмотрела просьбу «Ротора» оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота волгоградской команды на 53-й минуте матча 5-го тура против «Спартака».

Было решено, что судья ошибочно назначил пенальти.

Вот что сказано в сообщении:

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий ФК «Спартак-Москва» №7 Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара».