ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 17:58
автор: Виктор Шарафудинов

РФС: Судья Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Ротора» в пользу «Спартака»

Игра состоялась в Волгограде 26 августа, и красно-белые победили со счетом 1:0 благодаря 11-метовому, который реализовал Зелимхан Бакаев.

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Комиссия рассмотрела просьбу «Ротора» оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота волгоградской команды на 53-й минуте матча 5-го тура против «Спартака».

Было решено, что судья ошибочно назначил пенальти.

Вот что сказано в сообщении:

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий ФК «Спартак-Москва» №7 Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара».

Матч 5-го тура чемпионата России «Ротор» – «Спартак» состоялся 26 августа и завершился со счетом 0:1. Гол, который с пенальти забил полузащитник гостей Зелимхан Бакаев, так и остался единственным в той встрече.

источник: РФС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Samsung официально представил смартфон Galaxy Z Fold2В России за пять лет планируют построить 1,3 тыс. газовых заправокРефери из Шотландии будет судить матч России и СербииЖенщина сверкнула аппетитными формами и пожалелаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьГимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Источник: Миранчук будет получать в «Аталанте» 1,7 млн евро
Он был куплен у московского «Локомотива».
03.09.2020 18:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: Влашич интересен «Барселоне»
Ранее сообщалось, что он получил предложения от «Наполи» и «Вест Бромвича».
03.09.2020 18:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
РФС: Васильев правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»
В воскресенье, 27 августа, «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в двух эпизодах матча.
03.09.2020 18:17
Футбол
РФС: Судья Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Ротора» в пользу «Спартака»
Игра состоялась в Волгограде 26 августа, и красно-белые победили со счетом 1:0 благодаря 11-метовому, который реализовал Зелимхан Бакаев.
03.09.2020 17:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ротор» арендовал у «Кайрата» российского нападающего Колесниченко
20-летний футболист – воспитанник «Чертаново».
03.09.2020 17:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Фрайбург» начал продавать футболки с фамилией Тила (фото)
Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб может арендовать голландского полузащитника у «Спартака».
03.09.2020 17:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели французский «Труа»
В минувшем сезоне команда заняла четвертое место в лиге 2.
03.09.2020 17:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Семин опроверг информацию о том, что он станет новым тренером «Ротора»
1 июня шестикратный чемпион России расстался с «Локомотивом».
03.09.2020 16:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Юран – об отстранении судей: Вся Европа над нами будет смеяться
Судейский комитет РФС наказал судей, которые работали на матчах «Спартака».
03.09.2020 16:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» подтвердил переход Пруцева из «Крыльев Советов»
В самарском клубе бывший игрок «Чертаново» провел один месяц.
03.09.2020 15:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика