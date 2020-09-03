РФС: Васильев правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»

Как сообщает пресс-служба организации, главный арбитр матча принял правильное решение не назначать 11-метровый удар на 46-й минуте игры после контакта между защитником москвичей Шарлем Каборе и нападающим петербургского клуба Малкомом: «Данный контакт был очень сильно ограничен по времени и прилагаемому усилию и не стал сам по себе единственной причиной падения игрока «Зенита», тело которого стало разворачиваться в направлении, противоположном приложению усилия со стороны защитника «Динамо».

Также ЭСК РФС отметила, что судья ошибочно удалил полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса 83-й минуте встречи: «В действиях игрока «Зенита», стремившегося сыграть в мяч, признаки нарушения правил отсутствуют».

Добавим, что матч пятого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» состоялся в Москве 26 августа и завершился со счетом 1:0 в пользу московского клуба.