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04 сентября 01:15

Йоахим Лев: Обе команды много вложили в результат сегодняшнего матча

Главный тренер сборной Германии прокомментировал ничью в матче Лиги наций с Испанией (1:1).

- Если вы пропускаете гол на шестой минуте добавленного времени то, конечно, сначала расстраиваетесь. С другой стороны, я должен сказать, что наши ребята полностью выложились и боролись до конца. В первом тайме получилась очень интересная игра. Обе команды много вложили в этот результат. Так что это была хорошая игра, я доволен, - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА со ссылкой на ZDF.

Добавим, что в следующем туре 6 сентября Германия сыграет против сборной Швейцарии, а Испания в тот же день примет команду Украины.

источник: UEFA (УЕФА)
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