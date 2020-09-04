Йоахим Лев: Обе команды много вложили в результат сегодняшнего матча

- Если вы пропускаете гол на шестой минуте добавленного времени то, конечно, сначала расстраиваетесь. С другой стороны, я должен сказать, что наши ребята полностью выложились и боролись до конца. В первом тайме получилась очень интересная игра. Обе команды много вложили в этот результат. Так что это была хорошая игра, я доволен, - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА со ссылкой на ZDF.

Добавим, что в следующем туре 6 сентября Германия сыграет против сборной Швейцарии, а Испания в тот же день примет команду Украины.