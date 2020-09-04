Аурелио Де Лаурентис: Нами руководят те, кто ничего не понимают

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что проведение матчей сборных в сентябре срывает подготовку клубов к новому сезону.

«Нами руководят те, кто ничего не понимают, – цитирует слова Де Лаурентиса Tuttomercatoweb. – УЕФА и ФИФА пытаются выжать из футбола максимальную отдачу, устанавливая календари, в которых приоритет отдается национальным сборным.

Возможно, серии А и другим европейским лигам стоит сказать, что они собираются остановиться. Потому что команды в таких условиях не могут подготовиться к сезону. Может быть, так они нас услышат».

«Наполи» должен стартовать в итальянском чемпионате 20 сентября выездным матчем против «Пармы».