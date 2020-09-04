Следующая часть календаря РПЛ будет опубликована после жеребьевки группового этапа еврокубков

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, когда РПЛ утвердит следующую часть расписания матчей чемпионата.

«Следующая часть календаря будет опубликована после жеребьевки группового этапа еврокубков, – цитирует Прядкина ТАСС. – Есть регламентные нормы, но жеребьевка еврокубков сместилась.

Мы в жестких рамках были, надо было согласовать с полицией. Вы знаете, что матчи первого тура после игр сборных накладываются на выборы во многих регионах, это рабочие моменты. С клубами практически все было оговорено, им большое спасибо».

Жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы проведут в Афинах соответственно 1 и 2 октября.

На групповой стадии Лиги чемпионов Россию точно представят «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» 22 и 29 сентября сыграет в плей-офф раунде с победителем матча ПАОК – «Бенфика».