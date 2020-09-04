«Спартак» и «Фенербахче» претендуют на трансфер вингера «Ромы» Перотти

Il Messagero сообщает, что 32-летний атакующий полузащитник «Ромы» Диего Перотти может продолжить карьеру в чемпионате России.

В трансфере аргентинца заинтересован московский «Спартак», но красно-белым будет необходимо выдержать заочную конкуренцию со стороны стамбульского «Фенербахче». Турецкий клуб уже начал переговоры с агентами футболиста.

Перотти выступает за «Рому» с февраля 2016 года, играя в основном на позиции левого атакующего полузащитника. Римляне заплатили за его переход из «Дженоа» 10 миллионов евро. Нынешняя рыночная стоимость Диего оценивается в 4 млн.