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04 сентября 14:26
автор: Владислав Корегин

Дармиан близок к переходу в «Интер»

Правый защитник «Пармы» Маттео Дармиан находится в шаге от перехода в «Интер».

Согласно информации TMW, клубы смогли согласовать между собой трансфер 30-летнего итальянца.

«Нерадзурри» заплатят за игрока около двух миллионов евро. Длительность контракта пока не сообщается.

Дармиан является воспитанником академии «Милана». За взрослую команду он провел лишь шесть матчей. Также он выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Палермо», «Торино» и «Падова».

Минувший сезон защитник отыграл в составе «Пармы» – на его счету 34 матча, один гол и один ассист.

За сборную Италии Дармиан принял участие в 36 играх (1 гол).

источник: TMW
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