ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 15:35
автор: Владислав Корегин

«Ювентус» предложил «Тоттенхэму» Бернардески в обмен на Ндомбеле

«Ювентус» готов продать полузащитника Федерико Бернардески перед началом сезона-2020/21.

По информации Calcio Mercato, туринский клуб хочет отпустить 26-летнего итальянца в Англию, чтобы в дальнейшем иметь хорошие шансы на подписание опорного полузащитника «шпор» Танги Ндомбеле.

«Бьянконери» не готовы платить за 23-летнего француза 50 миллионов евро и за счет включения в сделку Бернардески рассчитывают сбить цену на игрока «шпор».

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» в июле прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, два гола и четыре ассиста.

Что касается Бернардески, то итальянец стал игроком «Ювентуса» в июле 2017-го. В сезоне 2019/20 он принял участие в 35 играх, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022-го.

источник: Calcio Mercato
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes S-Class W223 официальная премьераSamsung официально представил смартфон Galaxy Z Fold2100 процентов легионеров. Знакомимся со сборной СербииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
В воскресенье команда Виктора Булатова примет «Строгино»
Шестого сентября ФК «Красный» сыграет против «Строгино».
04.09.2020 16:20
Футбол
Арангис сменил Бендера в качестве капитана «Байера» в сезоне-2020/21
Пресс-служба «Байера» сообщила о том, что новым капитаном команды станет полузащитник Чарльз Арангис.
04.09.2020 16:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Максим Боков: Сейчас Шунин выступает стабильнее Гилерме
Бывший защитник ЦСКА Максим Боков выразил свое мнение в связи с выбором Антона Шунина в качестве основного голкипера сборной России в матчах Лиги Наций.
04.09.2020 16:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Борнмут» отказал «Астон Вилле» в трансфере Уилсона за 15 млн фунтов
Нападающего «Борнмута» Каллум Уилсон, вероятнее всего, покинет команду этой осенью, сообщает The Guardian.
04.09.2020 15:46
Футбол
автор: Владислав Корегин
Евсеев обозначил цели «Уфы» на Кубок России
Команде предстоят матчи с «Чертаново» и «Ленинградцем».
04.09.2020 15:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ювентус» предложил «Тоттенхэму» Бернардески в обмен на Ндомбеле
«Ювентус» готов продать полузащитника Федерико Бернардески перед началом сезона-2020/21.
04.09.2020 15:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Наполи» планирует подписать четырех игроков после продажи Кулибали
Руководство «Наполи» рассматривает четырех игроков, которые могут быть приобретены в случае ухода из команды центрального защитника Калиду Кулибали.
04.09.2020 15:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дебют Миранчука за «Аталанту» отложен до октября
24-летний хавбек перебрался в серию А из «Локомотива».
04.09.2020 15:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«РБ Лейпциг» является фаворитом в борьбе за 18-летнего полузащитника «Герты» Самарджича
Атакующий полузащитник «Герты» Лазар Самарджич может покинуть берлинский клуб перед началом нового сезона.
04.09.2020 14:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-тренер «Крыльев» Меленстен: Фернандеш и ван де Бек будут дополнять друг друга на поле
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Рене Меленстен оценил переход полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».
04.09.2020 14:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика