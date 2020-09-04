«Ювентус» предложил «Тоттенхэму» Бернардески в обмен на Ндомбеле

По информации Calcio Mercato, туринский клуб хочет отпустить 26-летнего итальянца в Англию, чтобы в дальнейшем иметь хорошие шансы на подписание опорного полузащитника «шпор» Танги Ндомбеле.

«Бьянконери» не готовы платить за 23-летнего француза 50 миллионов евро и за счет включения в сделку Бернардески рассчитывают сбить цену на игрока «шпор».

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» в июле прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, два гола и четыре ассиста.

Что касается Бернардески, то итальянец стал игроком «Ювентуса» в июле 2017-го. В сезоне 2019/20 он принял участие в 35 играх, забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022-го.