Виталий Мутко: У меня была мечта пригласить Моуринью в качестве главного тренера сборной России

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что во времена своего правления очень хотел пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера сборной России.

– У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Просто обожаю его. Я за «Тоттенхэм» начал болеть из-за него, – сказал Мутко в интервью программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, что 61-летний Мутко возглавлял РФС в период с 2005-го по 2009 год. Спустя шесть лет он вновь стал президентом организации, но позднее объявил о приостановке своей деятельности на два года, а через год снова покинул пост.