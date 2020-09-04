Товарищеская игра между ЦСКА и тульским «Арсеналом» пройдет 8 сентября

Отмечается, что матч между клубами пройдет 8 сентября на базе армейце в Ватутинках. Начало встречи – в 16:00 по московскому времени.
В связи с возможным риском заражения коронавирусом игра пройдет без болельщиков.
Напомним, что после шести туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. Тульская команда с пятью очками идет на 13-й строчке.
⚽ 8 сентября в 16:00 сыграем товарищеский матч с @pfc_arsenal! Игра пройдёт в закрытом режиме на базе, но #CSKATV организует прямую трансляцию https://t.co/DbX5w8d86h pic.twitter.com/AHGCGonq09— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 4, 2020