Товарищеская игра между ЦСКА и тульским «Арсеналом» пройдет 8 сентября

Отмечается, что матч между клубами пройдет 8 сентября на базе армейце в Ватутинках. Начало встречи – в 16:00 по московскому времени.

В связи с возможным риском заражения коронавирусом игра пройдет без болельщиков.

Напомним, что после шести туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. Тульская команда с пятью очками идет на 13-й строчке.