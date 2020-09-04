Россия – Болгария. Стартовые составы команд

Стали известные стартовые составы молодежных сборных России и Болгарии на матч отборочного этапа к чемпионату Европы-2021.
Россия (мол.): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Круговой, Обляков, Умяров, Кучаев, Лесовой, Глушенков, Игнатьев.
Запасные: Максименко, Маслов, Степанов, Голубев, Уткин, Марадишвили, Глебов, Ломовицкий, Сулейманов.
Болгария (мол.): Наумов, Найденов, А.Христов, П.Христов, Лясков, Антов, Юруков, Томбак, Йорданов, Крастев, Иванов.
Запасные: Чандаров, Димитров, Дюльгеров, Илиев, Русев, Стефанов, Стоев, Климентов, Шейтанов.