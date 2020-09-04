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04 сентября 18:20
автор: Владислав Корегин

Россия – Болгария. Стартовые составы команд

Игра состоится сегодня в 19:00 по московскому времени на стадионе «Химки».

Стали известные стартовые составы молодежных сборных России и Болгарии на матч отборочного этапа к чемпионату Европы-2021.

Россия (мол.): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Круговой, Обляков, Умяров, Кучаев, Лесовой, Глушенков, Игнатьев.

Запасные: Максименко, Маслов, Степанов, Голубев, Уткин, Марадишвили, Глебов, Ломовицкий, Сулейманов.

Болгария (мол.): Наумов, Найденов, А.Христов, П.Христов, Лясков, Антов, Юруков, Томбак, Йорданов, Крастев, Иванов.

Запасные: Чандаров, Димитров, Дюльгеров, Илиев, Русев, Стефанов, Стоев, Климентов, Шейтанов.

Напомним, что после пяти туров подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в своей группе, набрав 14 очков. Болгария идет третьей (8 очков).

источник: «Советский спорт»
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