Молодежная сборная России победила Болгарию благодаря голам Глушенкова и Дивеева

Подопечные Михаила Галактионова открыли счет на первой минуте игры усилиями форварда Максима Глушенкова. Во втором тайме защитник Игорь Дивеев удвоил преимущество хозяев, забив на 65-й минуте.

Таким образом, Россия набирает 17 очков и продолжает возглавлять свою группу. Болгария с восемью очками идет четвертой.

Чемпионат Европы-2021

Отборочный раунд

Группа E