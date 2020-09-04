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04 сентября 20:53
автор: Владислав Корегин

Молодежная сборная России победила Болгарию благодаря голам Глушенкова и Дивеева

Футболисты молодежной сборной России обыграли Болгарию (2:0) в матче квалификационного раунда Чемпионата Европы 2021 года.

Подопечные Михаила Галактионова открыли счет на первой минуте игры усилиями форварда Максима Глушенкова. Во втором тайме защитник Игорь Дивеев удвоил преимущество хозяев, забив на 65-й минуте.

Таким образом, Россия набирает 17 очков и продолжает возглавлять свою группу. Болгария с восемью очками идет четвертой.

Чемпионат Европы-2021

Отборочный раунд

Группа E

7-й тур

Россия (мол.) – Болгария (мол.) – 2:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 1. Дивеев, 65.

Россия (мол.): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Круговой, Обляков, Умяров (Глебов, 78), Кучаев (Уткин, 62), Лесовой (Ломовицкий, 46), Глушенков (Голубев, 90), Игнатьев (Сулейманов, 62).

Болгария (мол.): Наумов, Найденов, А.Христов, П.Христов, Лясков, Антов, Юруков (Стефанов, 84), Томбак (Чандаров, 66), Йорданов (Димитров, 66), Крастев, Иванов (Илиев, 78).

Предупреждения: Йорданов, 58. Глушенков, 63.

источник: «Советский спорт»
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