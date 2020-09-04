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04 сентября 21:05
автор: Владислав Корегин

Нидерланды – Польша. Стартовые составы команд

Игра состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Сборные Нидерландов и Польши объявили стартовые составы своих команд на матч первого тура Лиги Наций.

Голландия: Силлессен, Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке, де Рон, Вейналдум, Ф.де Йонг, Бергвейн, Депай, Промес.

Запасные: Крул, Бизот, Тете, Фер, Бабел, Схюрс, Строотман, Ихаттарен, Вейндал, Л.де Йонг, ван де Бек.

Польша: Щенсны, Берешиньски, Беднарек, Глик, Кендзера, Клих, Крыховяк, Шиманьски, Южвяк, Зелиньски, Пентек.

Запасные: Дронговски, Фабьянски, Бохневич, Енджейчик, Гуральски, Милик, Линетти, Модер, Гросицки, Рыбус, Валюкевич, Карбовник.

Главным арбитром встречи станет Георгий Кабаков (Болгария).

Отметим, что еще двумя соперниками сборных по группе 1 в Лиге A станут Италия и Босния.

источник: «Советский спорт»
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