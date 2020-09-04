Нидерланды – Польша. Стартовые составы команд

Владислав Радимов: Мне бы очень хотелось, чтобы Месси провел всю карьеру в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал новость о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси принял решение остаться в каталонской команде.