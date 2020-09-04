Нидерланды – Польша. Стартовые составы команд

Сборные Нидерландов и Польши объявили стартовые составы своих команд на матч первого тура Лиги Наций.
Голландия: Силлессен, Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке, де Рон, Вейналдум, Ф.де Йонг, Бергвейн, Депай, Промес.
Запасные: Крул, Бизот, Тете, Фер, Бабел, Схюрс, Строотман, Ихаттарен, Вейндал, Л.де Йонг, ван де Бек.
Польша: Щенсны, Берешиньски, Беднарек, Глик, Кендзера, Клих, Крыховяк, Шиманьски, Южвяк, Зелиньски, Пентек.
Запасные: Дронговски, Фабьянски, Бохневич, Енджейчик, Гуральски, Милик, Линетти, Модер, Гросицки, Рыбус, Валюкевич, Карбовник.