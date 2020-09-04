Италия – Босния. Стартовые составы команд

Сборные Италии и Боснии объявили стартовые составы своих команд на матч первого тура Лиги Наций.
Италия: Доннарумма, Бираги, Ачерби, Бонуччи, Флоренци, Барелла, Сенси, Пеллегрини, Инсинье, Белотти, Кьеза.
Запасные: Сиригу, Мерет, Манчини, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола, Жоржиньо, Кристанте, Локателли, Дзаньоло, Иммобиле, Кин.
Босния: Шехич, Колашинац, Ципетич, Шунич, Санишанин, Вишча, Цимирот, Хаджиахметович, Гояк, Джеко, Ходжич.
Запасные: Бурич, Бегович, Бичакчич, Чивич, Бешич, Милошевич, Хайрадинович, Дулевич, Шабанаджович, Данилович, Квржич, Кольич.