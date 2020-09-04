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04 сентября 21:12
автор: Владислав Корегин

Италия – Босния. Стартовые составы команд

Игра состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Сборные Италии и Боснии объявили стартовые составы своих команд на матч первого тура Лиги Наций.

Италия: Доннарумма, Бираги, Ачерби, Бонуччи, Флоренци, Барелла, Сенси, Пеллегрини, Инсинье, Белотти, Кьеза.

Запасные: Сиригу, Мерет, Манчини, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола, Жоржиньо, Кристанте, Локателли, Дзаньоло, Иммобиле, Кин.

Босния: Шехич, Колашинац, Ципетич, Шунич, Санишанин, Вишча, Цимирот, Хаджиахметович, Гояк, Джеко, Ходжич.

Запасные: Бурич, Бегович, Бичакчич, Чивич, Бешич, Милошевич, Хайрадинович, Дулевич, Шабанаджович, Данилович, Квржич, Кольич.

Главным арбитром встречи станет Тасос Сидиропулос (Греция).

Отметим, что еще двумя соперниками сборных по группе 1 в Лиге A станут Нидерланды и Польша.

источник: «Советский спорт»
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