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04 сентября 21:40
автор: Владислав Корегин

Форвард «Брентфорда» Бенрахма интересен «Вест Хэму»

Вингер «Брентфорда» Саид Бенрахма может продолжить карьеру в клубе Английской Премьер-лиги.

По информации The Telegraph, 25-летнего алжирца хочет подписать «Вест Хэм».

Отмечается, что руководство «Брентфорда» намерена выручить за своего игрока 20 миллионов фунтов, однако «молотобойцы» пока не готовы выплатить такую сумму.

В первую очередь, лондонский клуб надеется заработать на продаже полузащитников Фелипе Андерсона и Мануэля Лансини, а затем попытается снова подписать вингера «пчел».

Бенрахма выступает за «Брентфорд» с июля 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил 17 голов и отдал 10 ассистов. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает вингера в 10,5 миллионов евро.

источник: The Telegraph
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