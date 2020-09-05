Игнашевич – о победе над «СКА-Хабаровск»: «Торпедо» выручила скамейка

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги после матча 7-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровск» (4:2).

«Хороший матч. Безусловно нам нужно его занести в актив. Поначалу из-за отсутствия концентрации, на мой взгляд, пропустили ранние мячи.

Знали, что СКА очень хорошо начинает матчи: четыре мяча забили в первые пятнадцать минут в этих шести турах. К сожалению, тоже мы попали в эту ловушку первых минут матчей в восемь утра. После этого нас сегодня выручила скамейка. Те ребята, которые вышли на замену, безусловно нас усилили. И второй тайм, и концовку матча очень легко было смотреть. Было полное преимущество у нас, я считаю, и в контроле мяча, и в атаке, и в полузащите, и в обороне. Поэтому большой респект нашим ребятам.

Мы достаточно регулярно создавали моменты и владели преимуществом в прошедших матчах, но не забивали, что заставило нервничать в первую очередь наших болельщиков», – цитирует Игнашевича пресс-служба хабаровского клуба.

Таким образом, москвичи набрали 12 очков и занимают седьмое место в таблице. У «СКА-Хабаровска» –12 очков и шестая позиция.