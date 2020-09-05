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05 сентября 13:49
автор: Артур Гичунцев

«Динамо» Брянск – «Спартак-2». Матч ФНЛ отменен из-за коронавируса

Такое решение приняли в руководстве лиги.

Матч 7-го тура ФНЛ «Динамо» Брянск – «Спартак-2» не состоится из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, встреча должна была пройти в субботу, 5 сентября.

«На основании постановления врио главного государственного санитарного врача по Брянской области и в соответствии со статьей 2.5 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ 2020-2021 («игроки и персонал с положительным результатом не допускаются к участию в матче. В отношении них проводится комплекс мероприятий, изложенных в санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»), матч 7-го тура Олимп-ФНЛ «Динамо-Брянск» – «Спартак-2» отменен в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава хозяев.

В соответствии со статьей 6.6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ («количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора»), решение о судьбе этой встречи примет контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Футбольная национальная лига искренне сожалеет о сложившейся ситуации и желает футболистам «Динамо-Брянск» скорейшего выздоровления, а брянским болельщикам – возвращения футбола», – говорится в сообщении ФНЛ.

источник: ФНЛ
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