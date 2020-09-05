«Шинник» разошелся миром с «Чайкой»

Отметим, что гостевая команда превзошла соперника по владению мячом (54 на 46), а также в общем количестве ударов (14-7) и ударов в створ ворот (3-2). Голкипер «Шинника» Дмитрий Яшин совершил за матч три сейва.

На 87-й минут защитник гостей Владимир Хозин был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Чайка» набрала девять очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, «Шинник» с пятью очками идет 18-м.

В следующем туре ярославский клуб отправится в гости к «Оренбургу», а «Чайка» дома сыграет с московским «Торпедо».

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7-й тур