Жиго интересен «Лиону»

По информации L'Equipe, совет директоров «ткачей» одобрил покупку 26-летнего француза в это трансферное окно. О возможной сумме сделки и сроке контракта пока не сообщается.

Жиго перешел в «Спартак» в июле 2018 года из «Гента» за 8 миллионов евро. В общей сложности он провел за красно-белых 51 матч, забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2022-го.

В текущем сезоне на счету защитника шесть игр, в которых он отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает Жиго в 9 миллионов евро.