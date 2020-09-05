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05 сентября 22:56

Владимир Бесчастных: Очень надеюсь, что мой уход пойдет на пользу «Факелу»

«Факел» сообщил, что 46-летний специалист покинул пост главного тренера воронежского клуба.

- Проанализировал сложившуюся ситуацию, поговорил с руководством клуба, и в итоге мы приняли обоюдное решение расстаться. У «Факела» есть большое будущее, верю в клуб. Команда билась до конца в каждом матче, но когда время течет, а что-то продолжает идти не так, как хотелось бы, надо вовремя принимать решение о переменах. Этот момент настал. Очень надеюсь, что мой уход пойдет на пользу «Факелу» и изменит ситуацию в лучшую сторону, - передает слова специалиста пресс-служба воронежской команды.

Добавим, что после семи туров первенства ФНЛ «Факел», набрав четыре очка, занимает 20-е место в турнирной таблице.

источник: ФК «Факел»
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автор: Владислав Корегин
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