Владимир Бесчастных: Очень надеюсь, что мой уход пойдет на пользу «Факелу»

- Проанализировал сложившуюся ситуацию, поговорил с руководством клуба, и в итоге мы приняли обоюдное решение расстаться. У «Факела» есть большое будущее, верю в клуб. Команда билась до конца в каждом матче, но когда время течет, а что-то продолжает идти не так, как хотелось бы, надо вовремя принимать решение о переменах. Этот момент настал. Очень надеюсь, что мой уход пойдет на пользу «Факелу» и изменит ситуацию в лучшую сторону, - передает слова специалиста пресс-служба воронежской команды.

Добавим, что после семи туров первенства ФНЛ «Факел», набрав четыре очка, занимает 20-е место в турнирной таблице.