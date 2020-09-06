Килиан Мбаппе: Начинаем хорошо, восстановимся и постараемся сыграть еще лучше против Хорватии

- Мы все находимся в разном физическом состоянии - одни игроки сыграли много матчей, другие были в отпуске. Самое главное - победа. Начинаем хорошо. Мы восстановимся и постараемся сыграть еще лучше против Хорватии во вторник. Если тренер хочет, чтобы я играл во вторник, сыграю с большим удовольствием, - цитирует форварда пресс-служба УЕФА со ссылкой на телеканал М6.

Напомним, что сборная Франции сыграет против Хорватии во втором туре Лиги наций. Встреча пройдет во Франции 8 сентября на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21:45 по московскому времени.