ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 сентября 00:06

Килиан Мбаппе: Начинаем хорошо, восстановимся и постараемся сыграть еще лучше против Хорватии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды на Швецией (1:0).

- Мы все находимся в разном физическом состоянии - одни игроки сыграли много матчей, другие были в отпуске. Самое главное - победа. Начинаем хорошо. Мы восстановимся и постараемся сыграть еще лучше против Хорватии во вторник. Если тренер хочет, чтобы я играл во вторник, сыграю с большим удовольствием, - цитирует форварда пресс-служба УЕФА со ссылкой на телеканал М6.

Напомним, что сборная Франции сыграет против Хорватии во втором туре Лиги наций. Встреча пройдет во Франции 8 сентября на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21:45 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пушкаш, Джуджак и 6:0. Что мы помним о сборной ВенгрииВ Сочи после сильной жары придут смерчи, ливни и градБразильский футболист Неймар заразился коронавирусомМедсестры массово разделись в знак протестаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
Уго Льорис: Шведская сборная находится в очень хорошей физической форме
Голкипер сборной Франции прокомментировал победу над Швецией (1:0) в матче Лиги наций.
06.09.2020 00:21
Футбол
Килиан Мбаппе: Начинаем хорошо, восстановимся и постараемся сыграть еще лучше против Хорватии
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу команды на Швецией (1:0).
06.09.2020 00:06
Футбол
Сборная Швеции на своем поле уступила Франции
Футболисты сборной Швеции проиграли команде Франции (0:1) в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги наций.
05.09.2020 23:47
Футбол
Сборная Бельгии в гостях переиграла Данию в матче Лиги наций
Футболисты сборной Бельгии одержали победу над командой Дании (2:0) в выездном матче первого тура группового этапа Лиги наций.
05.09.2020 23:38
Футбол
Сборная Португалии на своем поле разгромила Хорватию
Футболисты сборной Португалии взяли верх над командой Хорватии (4:1) в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги наций.
05.09.2020 23:37
Футбол
Владимир Бесчастных: Очень надеюсь, что мой уход пойдет на пользу «Факелу»
«Факел» сообщил, что 46-летний специалист покинул пост главного тренера воронежского клуба.
05.09.2020 22:56
Футбол
Гарет Саутгейт: Сборная Англии добилась важной победы, хотя мы понимаем, что нам повезло
Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу в матче Лиги наций с командой Исландии (1:0).
05.09.2020 22:39
Футбол
«Вулверхэмптон» приобрел 18-летнего нападающего «Порту» Силву за 40 миллионов евро
Пресс-служба «Вулверхэмптона» объявила о покупке форварда «Порту» Фабиу Силвы.
05.09.2020 21:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика