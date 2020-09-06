Дидье Дешам: Хорошо, что начали новый сезон Лиги наций с победы

- Не все в этом матче было идеально. Я не ищу оправданий, но вы должны принять во внимание тот факт, что это была первая игра, и не все игроки находятся на одном уровне в физическом плане. Хорошо, что начали новый сезон с победы. Вторник наступит уже скоро, - цитирует Дешама официальный сайт УЕФА со ссылкой на телеканал М6.

Напомним, что сборная Франции во втором туре Лиги наций сыграет против Хорватии. Встреча пройдет во Франции 8 сентября на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21:45 по московскому времени.