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06 сентября 00:37

Деян Ловрен – о поражении Португалии: Это была не та сборная Хорватии, которую я знал

Защитник сборной Хорватии прокомментировал крупное поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги наций с Португалией (1:4).

- Это была не та сборная Хорватии, которую я знал. Мы позволяли сопернику делать все, что он хотел. В нашей игре не было агрессии: в первом тайме счет должен был быть 4:0. Я не знаю в чем причина, но это не хорошо.

Мы должны посмотреть, что мы сделали не так. Если мы снова так сыграем, ничего не получится. Если кто-то чувствует усталость, он должен сказать и пропустить матч с Францией. У нас на скамейке запасных достаточно хороших игроков, - приводит слова Ловрена пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Хорватии во втором туре Лиги наций сыграет против команды Франции. Встреча пройдет во Франции 8 сентября на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21:45 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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автор: Владислав Корегин
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