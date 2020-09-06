ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 сентября 17:10
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» отказался продавать Хименеса в «Манчестер Сити» за 70 млн евро

Центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла на своей странице в Twitter, руководство «горожан» предложило за трансфер 25-летнего уругвайца около 70 миллионов евро плюс бонусы, но получило отказ от мадридской команды. «Матрасники» намерены сохранить своего игрока в команде.

Хименес выступает за «Атлетико» с июля 2013 года. В минувшем сезоне на его счету 27 матчей, в которых он отдал один ассист. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2023-го.

В составе мадридцев защитник стал чемпионом Испании, победителем Кубка страны, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Портал Transfermarkt оценивает Хименеса в 56 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
10 фишек, которые помогут сбить цену на автомобильSamsung официально представил смартфон Galaxy Z Fold2Как правильно буксировать автомобиль?Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Карло Анчелотти: По моему мнению, Аллан – один из лучших опорных полузащитников в мире
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал покупку опорного полузащитника Аллана.
06.09.2020 18:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Тоттенхэму» интересен полузащитник «Уотфорда» Хьюз
«Тоттенхэм» планирует подписать центрального полузащитника «Уотфорда» Уилла Хьюза, сообщает The Mirror.
06.09.2020 18:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Челси» подписал 17-летнего голкипера «Бертона»
Официальный сайт «Челси» объявил о приобретении вратаря «Бертона» Тедди Шермана-Лоу.
06.09.2020 18:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в контрольном матче
Товарищеская встреча между «Рубином» и «Уралом» завершилась вничью 1:1.
06.09.2020 18:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дивеев получил травму в молодежной сборной России
Футболиста ждет дополнительное обследование.
06.09.2020 17:55
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Уэльс дома обыграл Болгарию, Фарерские острова минимально победили Андорру
Состоялись очередные матчи Лиги Наций.
06.09.2020 17:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
Венгрия - Россия. Стартовые составы команд
Встреча начнется в 19:00 мск.
06.09.2020 17:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роналду вернулся к тренировкам после инфекции пальца (фото)
Форвард пропустил матч с Хорватией.
06.09.2020 17:37
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Наполи» может подписать Кьезу
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может перейти в другой клуб чемпионата Италии.
06.09.2020 17:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Атлетико» отказался продавать Хименеса в «Манчестер Сити» за 70 млн евро
Центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
06.09.2020 17:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика