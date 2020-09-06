«Атлетико» отказался продавать Хименеса в «Манчестер Сити» за 70 млн евро

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла на своей странице в Twitter, руководство «горожан» предложило за трансфер 25-летнего уругвайца около 70 миллионов евро плюс бонусы, но получило отказ от мадридской команды. «Матрасники» намерены сохранить своего игрока в команде.

Хименес выступает за «Атлетико» с июля 2013 года. В минувшем сезоне на его счету 27 матчей, в которых он отдал один ассист. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2023-го.

В составе мадридцев защитник стал чемпионом Испании, победителем Кубка страны, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Портал Transfermarkt оценивает Хименеса в 56 миллионов евро.