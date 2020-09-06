«Наполи» может подписать Кьезу

По информации Calcio Napoli 24, руководство «Наполи» готово рассмотреть покупку 22-летнего игрока в случае, если команду покинут защитник Калиду Кулибали и форвард Аркадиуш Милик.

Отмечается, что неаполитанцы хотят включить в возможную сделку своего нападающего Андреа Петанью.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Юнайтед».

Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В минувшем сезоне он отыграл 37 матчей, забил 11 голов и отдал девять ассистов. Его контракт с «фиалками» действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.