Уэльс дома обыграл Болгарию, Фарерские острова минимально победили Андорру

Сборная Уэльса в концовке встречи смогла вырвать победу у Болгарии со счетом 1:0. Автором гола стал вышедший на замену во втором тайме защитник Неко Уильямс (90+4).

Отметим, что полузащитник тульского «Арсенала» Георгий Костадинов провел в составе болгарской команды всю встречу, заработав желтую карточку на 43-й минуте.

Уэльс набирает шесть очков и продолжает лидировать в своей группе, Болгария идет на третьей строчке (1 очко).

В параллельном матче Фарерские острова в гостях обыграли Андорру со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Клемент Ольсен (31-я минута). Эта победа стала для них второй в рамках Лиги Наций. Их соперник с одним очком располагается на третьем месте.

Лига Наций

Дивизион B

Группа 4

2-й тур