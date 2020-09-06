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06 сентября 17:55
автор: Владислав Корегин

Уэльс дома обыграл Болгарию, Фарерские острова минимально победили Андорру

Состоялись очередные матчи Лиги Наций.

Сборная Уэльса в концовке встречи смогла вырвать победу у Болгарии со счетом 1:0. Автором гола стал вышедший на замену во втором тайме защитник Неко Уильямс (90+4).

Отметим, что полузащитник тульского «Арсенала» Георгий Костадинов провел в составе болгарской команды всю встречу, заработав желтую карточку на 43-й минуте.

Уэльс набирает шесть очков и продолжает лидировать в своей группе, Болгария идет на третьей строчке (1 очко).

В параллельном матче Фарерские острова в гостях обыграли Андорру со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Клемент Ольсен (31-я минута). Эта победа стала для них второй в рамках Лиги Наций. Их соперник с одним очком располагается на третьем месте.

Лига Наций
Дивизион B
Группа 4
2-й тур

Уэльс – Болгария – 1:0 (0:0)

Гол: Уильямс, 90+4.

Дивизион D
Группа 1
2-й тур

Андорра – Фарерские острова – 0:1 (0:1)

Гол: Ольсен, 31.

источник: «Советский спорт»
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