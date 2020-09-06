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06 сентября 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Родина» договорилась о проведении кубкового матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»

Встречи первого тура группового этапа пройдут 16 и 17 сентября.

Генеральный директор клуба ПФЛ «Родина» Константин Архипов сообщил, что московская команда проведет домашний матч против «Спартака» на групповом этапе Кубка России на стадионе «Открытие Арена».

«В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник, – рассказал Архипов в интервью ТАСС. – Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны.

Правда ли, что «Родина» заплатит за аренду стадиона 450-500 тыс. рублей? Мы договорились по-другому, деталей раскрывать не буду. Разговор идет о том, покроет ли прибыль о продаже билетов ставку «Спартака» по аренде. Если покроет – хорошо, если нет – будем решать».

В нынешнем сезоне в Кубке России впервые будет проведен групповой этап. «Родина» и «Спартак» сыграют в первом туре 16 или 17 сентября. Помимо московских команд в группе 2 оказался красноярский «Енисей», выступающий в ФНЛ.

В 1/8 финала выйдет победитель группы.

источник: ТАСС
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