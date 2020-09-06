«Родина» договорилась о проведении кубкового матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»

Генеральный директор клуба ПФЛ «Родина» Константин Архипов сообщил, что московская команда проведет домашний матч против «Спартака» на групповом этапе Кубка России на стадионе «Открытие Арена».

«В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник, – рассказал Архипов в интервью ТАСС. – Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить. Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны.

Правда ли, что «Родина» заплатит за аренду стадиона 450-500 тыс. рублей? Мы договорились по-другому, деталей раскрывать не буду. Разговор идет о том, покроет ли прибыль о продаже билетов ставку «Спартака» по аренде. Если покроет – хорошо, если нет – будем решать».

В нынешнем сезоне в Кубке России впервые будет проведен групповой этап. «Родина» и «Спартак» сыграют в первом туре 16 или 17 сентября. Помимо московских команд в группе 2 оказался красноярский «Енисей», выступающий в ФНЛ.

В 1/8 финала выйдет победитель группы.