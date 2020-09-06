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06 сентября 20:22
автор: Виктор Шарафудинов

Сборные Испании и Украины объявили составы на матч второго тура Лиги наций

Игра в Мадриде начнется в 21:45 по московскому времени.

Стали известны составы сборных Испании и Украины на игру второго тура Лиги наций УЕФА группы 4 дивизиона A.

Испания: Де Хеа, Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Регилон, Ольмо, Родри, Тьяго Алькантара, Мерино, Фати, Жерард Морено.

Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Харатин, Малиновский, Ярмоленко, Зинченко, Яремчук, Марлос.

Главный арбитр матча – француз Бенуа Бастьен.

В первом туре испанцы в Штутгарте сыграли вничью со сборной Германии (1:1), а Украина во Львове обыграла команду Швейцарии (2:1).

В параллельном матче швейцарцы примут немецкую сборную.

источник: «Советский спорт»
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