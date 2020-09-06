Сборные Испании и Украины объявили составы на матч второго тура Лиги наций

Стали известны составы сборных Испании и Украины на игру второго тура Лиги наций УЕФА группы 4 дивизиона A.
Испания: Де Хеа, Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Регилон, Ольмо, Родри, Тьяго Алькантара, Мерино, Фати, Жерард Морено.
Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Харатин, Малиновский, Ярмоленко, Зинченко, Яремчук, Марлос.
Главный арбитр матча – француз Бенуа Бастьен.
В первом туре испанцы в Штутгарте сыграли вничью со сборной Германии (1:1), а Украина во Львове обыграла команду Швейцарии (2:1).