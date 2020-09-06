Сборная Словении дома с минимальным счетом победила Молдавию

Единственный гол в матче был забит на 28-й минуте усилиями полузащитника Дамьяна Бохара.

В основном составе хозяев вышел защитник «Сочи» Миха Мевля – 30-летний игрок провел на поле весь матч. Центральный полузащитник Яка Бийол (ЦСКА) остался на скамейке запасных.

Хавбек молдавской сборной Кэтэлин Карп, выступающий за «Уфу», также оказался в стартовой обойме своей команды, но результативными действиями не отметился.

После двух туров Словения набрала четыре очка и поднялась на первое место в своей группе. Молдавия с одним очком идет на третьей строчке.

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