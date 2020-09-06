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06 сентября 21:29
автор: Владислав Корегин

Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Бенфики» Таарабта

Центральный полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает TMW, руководство «Зенита» рассматривает вариант с подписанием 31-летнего марокканца. Отмечается, что сумма сделки может составить около пяти-шести миллионов евро.

Напомним, что Таарабт является игроком «Бенфики» с марта 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Контракт полузащитника с командой рассчитан до лета 2022-го.

Ранее футболисты выступал за «Милан», «Тоттенхэм», «Дженоа», «Фулхэм», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ланс». В составе сборной Марокко он отыграл 17 встреч (4 гола).

источник: TMW
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