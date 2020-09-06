Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Бенфики» Таарабта

Как сообщает TMW, руководство «Зенита» рассматривает вариант с подписанием 31-летнего марокканца. Отмечается, что сумма сделки может составить около пяти-шести миллионов евро.

Напомним, что Таарабт является игроком «Бенфики» с марта 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Контракт полузащитника с командой рассчитан до лета 2022-го.

Ранее футболисты выступал за «Милан», «Тоттенхэм», «Дженоа», «Фулхэм», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ланс». В составе сборной Марокко он отыграл 17 встреч (4 гола).