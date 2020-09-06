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06 сентября 23:38
автор: Виктор Шарафудинов

Мальта и Латвия сыграли вничью в дивизионе D Лиги наций

Команды выступают в группе 1 вместе с Фарерскими островами и Андоррой.

Во втором туре Лиги наций сборные Мальты и Латвии сыграли вничью 1:1.

Соперники выступают в группе 1 дивизиона D. Матч состоялся в Та-Кали.

На 15-й минуте счет открыл нападающий хозяев Кириан Нвоко. На 25-й полузащитник мальтийской команды Мэттью Гийомье помог латвийцам отыграться, направив мяч в свои ворота.

Ранее в группе 1 дивизиона D сборная Андорры дома уступила команде Фарерских островов с результатом 0:1.

Латвийцы набрали два очка в двух турах. 3 сентября команда Дайниса Казакевича дома сыграла вничью с Андоррой (0:0).

У сборной Мальты – одно очко.

10 октября в рамках третьего тура состоятся матчи Фарерские острова – Латвия и Андорра – Мальта. Победитель группы в следующем розыгрыше выступит в дивизионе C.

Та-Кали (Мальта)

Лига наций

Дивизион D

Группа 1

2-й тур

Мальта – Латвия – 1:1 (1:1)

Голы: Нвоко 15 – Гийомье, 25 (автогол).

Турнирное положение: 1. Фарерские острова – 6 очков. 2. Латвия – 2. 3. Мальта – 1. 4. Андорра – 1.

источник: «Советский спорт»
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