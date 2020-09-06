Мальта и Латвия сыграли вничью в дивизионе D Лиги наций

Во втором туре Лиги наций сборные Мальты и Латвии сыграли вничью 1:1.

Соперники выступают в группе 1 дивизиона D. Матч состоялся в Та-Кали.

На 15-й минуте счет открыл нападающий хозяев Кириан Нвоко. На 25-й полузащитник мальтийской команды Мэттью Гийомье помог латвийцам отыграться, направив мяч в свои ворота.

Ранее в группе 1 дивизиона D сборная Андорры дома уступила команде Фарерских островов с результатом 0:1.

Латвийцы набрали два очка в двух турах. 3 сентября команда Дайниса Казакевича дома сыграла вничью с Андоррой (0:0).