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07 сентября 00:38
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Шевченко: Уровень чемпионата УПЛ не позволяет сборной играть два матча подряд на таком уровне

Главный тренер сборной Украины прокомментировал крупное поражение от испанцев.

Во втором Лиги наций УЕФА сборная Испании разгромила команды Украины со счетом 4:0. После игры главный тренер проигравших Андрей Шевченко отметил, что украинские футболисты не успели восстановиться должным образом после победного матча против Швейцарии (2:1 дома 3 сентября).

«Вторая игра для нас на таком уровне, – цитирует слова Шевченко Sport.ua – Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на футбольном поле. К сожалению, уровень нашего чемпионата не позволяет нам играть две игры такого уровня. Испания – это суперкоманда с очень хорошими игроками. Точно также как Германия и Швейцария. В игре со Швейцарией мы отдали очень много сил. К этому матчу было очень сложно подойти физически.

Мы попробовали сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень соперника, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий никаких нет. Знаю, что на поле отдали все. Уровень сегодня, к сожалению, сильно отличался».

Отсутствие Степаненко? Тарас – важный игрок для команды. Но мы дали шансы другим игрокам. Но сегодня ни одна, ни две замены не смогли бы переломить ход матча. Была очень большая разница в физической подготовке. Одни игроки быстрее бегали, двигались, принимали решения быстрее. Нам было очень тяжело восстановиться после игры со Швейцарией.

Мы знали, что Испания – это команда, которая прессингует всегда. На линии мяча у нее 4-5 игроков постоянно. Мы пытались по-разному выходить. Через разный пас, разнообразие включили. Но Испания переиграла нас в этом плане.

Считаю, что получили много информации. Мы требования ставим большие перед игроками. Может, что-то перестроим в будущем. Нас впереди ждут Франция, Германия и Испания. Будем пытаться конкурировать. Есть месяц для раздумий – как конкурировать».

Поражение от испанцев с результатом 0:4 стало для сборной Украины самым крупным под руководством Шевченко, который руководит национальной командой с лета 2016 года.

В двух турах украинцы набрали в группе 4 дивизиона A три очка. 10 октября команда Шевченко примет в Киеве сборную Германию.

источник: Sport.ua
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Главный тренер сборной Украины прокомментировал крупное поражение от испанцев.
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