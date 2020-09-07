Андрей Шевченко: Уровень чемпионата УПЛ не позволяет сборной играть два матча подряд на таком уровне

Во втором Лиги наций УЕФА сборная Испании разгромила команды Украины со счетом 4:0. После игры главный тренер проигравших Андрей Шевченко отметил, что украинские футболисты не успели восстановиться должным образом после победного матча против Швейцарии (2:1 дома 3 сентября).

«Вторая игра для нас на таком уровне, – цитирует слова Шевченко Sport.ua – Еще очень тяжело. Игроки отдали все, что могли на футбольном поле. К сожалению, уровень нашего чемпионата не позволяет нам играть две игры такого уровня. Испания – это суперкоманда с очень хорошими игроками. Точно также как Германия и Швейцария. В игре со Швейцарией мы отдали очень много сил. К этому матчу было очень сложно подойти физически.

Мы попробовали сделать небольшую ротацию. Сегодняшний уровень соперника, он очень высокий. Пытались сбалансировать состав. К игрокам претензий никаких нет. Знаю, что на поле отдали все. Уровень сегодня, к сожалению, сильно отличался».

Отсутствие Степаненко? Тарас – важный игрок для команды. Но мы дали шансы другим игрокам. Но сегодня ни одна, ни две замены не смогли бы переломить ход матча. Была очень большая разница в физической подготовке. Одни игроки быстрее бегали, двигались, принимали решения быстрее. Нам было очень тяжело восстановиться после игры со Швейцарией.

Мы знали, что Испания – это команда, которая прессингует всегда. На линии мяча у нее 4-5 игроков постоянно. Мы пытались по-разному выходить. Через разный пас, разнообразие включили. Но Испания переиграла нас в этом плане.