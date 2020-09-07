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07 сентября 01:18
автор: Виктор Шарафудинов

Йоахим Лев: В двух играх подряд вести в счете и не выиграть – это раздражает

Сборная Германии по одному сценарию провела матча против Испании и Швейцарии.

Главный тренер немецкой национальной команды Йоахим Лев прокомментировал ничейный результат в выездном матче второго тура Лиги наций против сборной Швейцарии (1:1).

«Вести в счете в двух матчах подряд и не выигрывать их – это раздражает. В октябрьских матчах мы снова будем идти вперед. Понятно, что не все наши игроки находятся в лучшей форме. Сейчас наша проблема заключается в том, что мы не можем склонить чашу весов в нашу пользу. У нас было два-три отличных момента в первом тайме, и если бы мы ими воспользовались, Швейцария наверняка не смогла бы вернуться в игру».

Немцы открыли счет на 14-й минуте стараниями Илкая Гюндогана. На 57-й швейцарская команда отыгралась благодаря точному удару Сильвана Видмера.

В матче против команды Испании 3 сентября сборная Германии долго вела в счете после гола Тимо Вернера в начале второго, но в итоге «красная фурия» спаслась от поражения в компенсированное время. После точного удара Хосе Гайи встреча в Штутгарте завершилась вничью 1:1.

Следующий матч в Лиге наций команда Лева проведет 10 октября в гостях у сборной Украины.

источник: UEFA (УЕФА)
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