Луис Энрике: У Испании нет классического девятого номера, но мы умеем забивать

Луис Энрике считает, что отсутствие классического центрального нападающего не мешает его команде забивать голы.

Сборная Испании обыграла команду Украины со счетом 4:0 во втором туре Лиги наций. Матч состоялся в Мадриде.

Серхио Рамос оформил дубль, а Ансу Фати стал самым юным автором гола в истории «красной фурии», отличившись в возрасте 17 лет и 311 дней.

«У нас возможно и нет классического девятого номера, но мы умеем забивать, потому что знаем множество способов доставить мяч в ворота, – цитирует слова Луиса Энрике Marca. – Наш лучший бомбардир – защитник. Но я знаю, что если бы мы не достигли результата, все бы говорили, что у нас нет бомбардира.

Я надеюсь, что Серхио Рамос еще многого достигнет с национальной командой. Он – лидер, и это больше, чем просто слова. Он является примером для остальных. Наличие Серхио Рамоса в команде делает работу тренера проще.