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07 сентября 01:54
автор: Виктор Шарафудинов

Луис Энрике: У Испании нет классического девятого номера, но мы умеем забивать

Главный тренер «красной фурии» прокомментировал крупную победу над командой Украины.

Луис Энрике считает, что отсутствие классического центрального нападающего не мешает его команде забивать голы.

Сборная Испании обыграла команду Украины со счетом 4:0 во втором туре Лиги наций. Матч состоялся в Мадриде.

Серхио Рамос оформил дубль, а Ансу Фати стал самым юным автором гола в истории «красной фурии», отличившись в возрасте 17 лет и 311 дней.

«У нас возможно и нет классического девятого номера, но мы умеем забивать, потому что знаем множество способов доставить мяч в ворота, – цитирует слова Луиса Энрике Marca. – Наш лучший бомбардир – защитник. Но я знаю, что если бы мы не достигли результата, все бы говорили, что у нас нет бомбардира.

Я надеюсь, что Серхио Рамос еще многого достигнет с национальной командой. Он – лидер, и это больше, чем просто слова. Он является примером для остальных. Наличие Серхио Рамоса в команде делает работу тренера проще.

Насчет Фати я не волнуюсь. Я не боюсь, что успехи вскружат ему голову, ведь он очень скромный парень. Хотя я знаю его возможности, Ансу действительно удивил, заработав пенальти уже на второй минуте».

В двух турах испанцы набрали четыре очка и лидируют в группе 4 дивизиона A. В первом туре команда Луиса Энрике сыграла в гостях со сборной Германии вничью 1:1.

34-летний Серхио Рамос в 172 матчах в составе национальной команды забил 23 мяча.

источник: Marca
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Луис Энрике: У Испании нет классического девятого номера, но мы умеем забивать
Главный тренер «красной фурии» прокомментировал крупную победу над командой Украины.
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