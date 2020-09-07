Хабиб Нурмагомедов: Пока говорить о чемпионских амбициях «Спартака» рано

- Моя любовь к «Спартаку» - от отца. Начало сезона хорошее, но что там будет дальше - неизвестно. Пока говорить о чемпионских амбициях рано, - цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Добавим, что после шести туров российской премьер-лиги красно-белые набрали 14 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В следующем матче «Спартак» 13 сентября в гостя сыграет против ЦСКА.

Ранее российский боец рассказал, что конкуренция, которую создает Станислав Черчесов в сборной России, приносит свои плоды.