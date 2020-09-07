«Манчестер Юнайтед» выразил разочарование действиями Гринвуда

- «Манчестер Юнайтед» поддерживает связь с Футбольной ассоциацией Англии и разочарован действиями Мэйсона Гринвуда в этой ситуации, - цитирует BBC представителя английского клуба.

Напомним, что ранее 20-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и 18-летний Гринвуд досрочно покинули расположение сборной Англии из-за нарушения правил по профилактике распространения коронавируса.

Добавим, сборная Англии в рамках второго тура группового этапа Лиги наций 8 сентября встретится на выезде с командой Дании.