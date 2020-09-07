«Манчестер Сити»: Поведение Фодена не соответствует стандартам, предъявляемых к игрокам клуба

- Совершенно очевидно, что действия Фила были совершенно неуместными. Его поведение не только прямо противоречит строгим правилам, связанным с Covid-19, но и значительно ниже стандартов, ожидаемых от игрока «Манчестер Сити» и сборной Англии. Клуб поддерживает ФА в отношении этого инцидента, - цитирует BBC пресс-службу английского клуба.

Напомним, что ранее 20-летний Фоден и 18-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд досрочно покинули расположение сборной Англии из-за нарушения правил по профилактике распространения коронавируса.

Добавим, сборная Англии в рамках второго тура группового этапа Лиги наций 8 сентября встретится на выезде с командой Дании.