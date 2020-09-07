Вагнер Лав: Я был взволнован предложением ЦСКА, однако мой выбор пал на «Кайрат»

– Я получил несколько предложений, в том числе одно из ЦСКА, которым я был очень взволнован, так как имелась возможность вернуться в место, которое я уже знал, где меня очень любили, где я играл много лет. Но, к сожалению, я не поехал в Россию. Поскольку на этот момент я был уже свободен, то выслушал другие предложения, – и в итоге приехал в Казахстан, – цитирует форварда Sports.kz.

Напомним, что 36-летний Вагнер Лав перешел в «Кайрат» 1 июля этого года на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В четырех матчах за казастанский клуб он забил два гола и отдал два ассиста.

В составе ЦСКА бразилец выступал в период с 2004-го по 2013 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго». На его счету 259 матчей и 125 забитых мячей. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.