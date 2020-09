Отмечается, что 51-летний специалист сдал два отрицательных теста на Covid-19 и получил разрешение тренироваться с командой.

Ранее стало известно, что «Болонья» продлила контракт с Михайловичем до лета 2023 года. В минувшем сезоне его команда финишировала на 12-м месте, набрав 47 очков.

